Bahia é o sétimo estado do Brasil que mais consome hip hop no Spotify

O hip hop é o segundo gênero musical mais popular no Spotify, com um crescimento de 68% em consumo nos últimos três anos globalmente. No Brasil, o ritmo musical é o terceiro país que consome o hip hop, perdendo apenas para os Estados Unidos e México.



Só no país, o gênero, que completa 50 anos em 2023, tem 23% de participação no total de plays no Spotify no país, com um aumento de 140% em streams desde 2020. A Bahia ficou em sétimo lugar dos estados que mais consomem o hip hop no Brasil.