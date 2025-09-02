Baiana Dandara Ferreira, de Meu Nome é Gal, estreia documentário sobre um dos cantores mais populares do país

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:23
O novo documentário de Dandara Ferreira, Vou Tirar Você Desse Lugar, vai estrear na Première Brasil - Retratos, do Festival do Rio, que acontece entre 2 e 12 de outubro. O filme é produzido e distribuído pela Lira Filmes.
De forma poética, a produção resgata a trajetória do cantor brasileiro Odair José, trazendo um depoimento dele em que revê seu passado, sua carreira e também as principais músicas, como Vou Tirar Você Desse Lugar, Cadê Você e Pare de Tomar a Pílula.
Momentos marcantes da carreira também estão na tela, como a vaia que o cantor recebeu no Festival Phono 73 ao apresentar-se convidado por Caetano Veloso, os problemas que teve com a censura e seu papel de defensor de empregadas domésticas e prostitutas. Em seu depoimento para o longa, o cantor não se furta de temas mais delicados como religião e o vício em drogas que enfrentou.
Relembrando tempos e afetos, o filme revela o pensamento artístico de um homem que ousou falar de sexualidade, aborto, fé e desejo em um país marcado pela repressão. Entre arquivos, performances e delírios visuais, a obra se constrói como um manifesto sobre liberdade e contracultura. O longa também traz depoimentos de Paulo Miklos, Assucena e Thunderbird, além de encontros especiais, nos quais Odair toca e conversa com os amigos Otto e Zeca Baleiro.
Odair José tem 77 anos, mais de 40 discos gravados, vendeu milhões de cópias, sendo que o compacto com a canção “Vou Tirar Você Desse Lugar” vendeu 1 milhão de cópias em 3 meses, em 1972.
Nascida em Salvador, Dandara é diretora e roteirista da série O Nome Dela é Gal. Seu primeiro longa, Meu Nome é Gal, estreou no Festival do Rio. Foi eleita pela revista Forbes como um dos nomes de destaque do ano de 2023 na categoria cinema.