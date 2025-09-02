VOU TIRAR VOCÊ DESSE LUGAR

Baiana Dandara Ferreira, de Meu Nome é Gal, estreia documentário sobre um dos cantores mais populares do país

Filme resgata a trajetória do cantor brasileiro Odair José

Tharsila Prates

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:23

O cantor Odair José em cena do documentário Crédito: Divulgação

O novo documentário de Dandara Ferreira, Vou Tirar Você Desse Lugar, vai estrear na Première Brasil - Retratos, do Festival do Rio, que acontece entre 2 e 12 de outubro. O filme é produzido e distribuído pela Lira Filmes.

De forma poética, a produção resgata a trajetória do cantor brasileiro Odair José, trazendo um depoimento dele em que revê seu passado, sua carreira e também as principais músicas, como Vou Tirar Você Desse Lugar, Cadê Você e Pare de Tomar a Pílula.

Momentos marcantes da carreira também estão na tela, como a vaia que o cantor recebeu no Festival Phono 73 ao apresentar-se convidado por Caetano Veloso, os problemas que teve com a censura e seu papel de defensor de empregadas domésticas e prostitutas. Em seu depoimento para o longa, o cantor não se furta de temas mais delicados como religião e o vício em drogas que enfrentou.

Relembrando tempos e afetos, o filme revela o pensamento artístico de um homem que ousou falar de sexualidade, aborto, fé e desejo em um país marcado pela repressão. Entre arquivos, performances e delírios visuais, a obra se constrói como um manifesto sobre liberdade e contracultura. O longa também traz depoimentos de Paulo Miklos, Assucena e Thunderbird, além de encontros especiais, nos quais Odair toca e conversa com os amigos Otto e Zeca Baleiro.

Odair José tem 77 anos, mais de 40 discos gravados, vendeu milhões de cópias, sendo que o compacto com a canção “Vou Tirar Você Desse Lugar” vendeu 1 milhão de cópias em 3 meses, em 1972.