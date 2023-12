Baiano Cezar Black admite arrependimento por ter entrado em 'A Fazenda'

O enfermeio e ex-BBB Cezar Black revelou que se arrepende de ter aceitado o convite para participar do reality A Fazenda 15, da TV Record. Black ganhou fama de vilão no programa e refletiu sobre as consequências do cancelamento que vem enfrentando. Ele afirmou que acreditava que conseguiria passar uma imagem diferente de sua participação no BBB 23, mas acabou cancelado.



O ex-peão se chateou por ter sido tachado como o vilão da temporada. Ele e seu grupo eram rivais de Jaquelline Grohalski, Lucas Souza e Rachel Sheherazade. "Me arrependo de ter ido para A Fazenda", confessou ele em entrevista a Lucas Selfie, no YouTube.