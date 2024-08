SUSTO

Baiano, ex-BBB Lucival França relata sequestro nos EUA

Jornalista fez uma série de desabafos sobre o ocorrido

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 14:34

Lucival França, ex-BBB 11 Crédito: Globo

O jornalista e ex-BBB 11, Lucival França, contou aos seguidores do Instagram que foi sequestrado nos Estados Unidos, por isso ficou sumido por alguns dias.

Atualmente morando no país do norte da América, Lucival contou que alugou um local, por meio de um aplicativo, para descansar após ficar durante um longo período dirigindo.

Ao chegar no imóvel, ele teve várias surpresas, como a dona da propriedade não ter um carregador de celular para ajudá-lo. Sequestrado, ele contou que ficou uma semana preso no meio de uma estrada, sem contato com o mundo externo.

"Fiquei uma semana preso num lugar à ermo... Só um burro no pasto e um gato no quarto de companhia... sem bateria no celular há pelo menos 4 dias, sem comida há uns 3", explicou.

Ele ainda explicou que a pessoa usou o 'social security' para fazer cadastro no 'The Home Depot'. Para quem mora nos Estados Unidos, o 'Social Security' é um programa de seguro social dos EUA, enquanto o outro é uma companhia varejista que vende produtos de construção civil.

Ainda nos stories do Instagram, Lucival contou que fez um jogo psicológico com a mulher que a sequestrou por 48h. "Gente, mas foi um sequestro. Eu falei rindo porque tem situações na vida da gente que a gente passa e fala 'por** a gente pagou tanto de Alice que é melhor, piu, calada vence', mas a situação foi tão tensa que eu tive que chamar a polícia", disse.

A dona do imóvel pegou o carro dele e, só assim, o ex-BBB encontrou um carregador de celular para chamar a polícia.