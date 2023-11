Bailinho de Natal anima Shopping Paseo nesta quarta-feira (15)

Um Bailinho de Natal será realizado nesta quarta-feira (15), às 15h, no Shopping Paseo. Durante o feriado da Proclamação da República, o local terá programação especial com o Papai Noel, noeletes, personagens encantados e uma fanfarra, tocando versões musicais inspiradas nas canções natalinas O evento é gratuito e a lojas e restaurantes funcionam normalmente.



Além da programação, durante o feriado as lojas do shopping darão cupons em dobro para participar da promoção de Natal deste ano, que sorteia um vale viagem no valor de R$ 5 mil. Para participar, basta trocar R$ 400 em notas fiscais por cada cupom do sorteio, que será realizado no dia 26 de dezembro. No feriado da Proclamação da República, dia 15, as lojas funcionarão das 12h às 20h.