VILA OCUPA O MAB

Balé Jovem de Salvador festeja Dia da Dança

O Teatro Vila Velha entra no calendário de comemorações do Dia Internacional da Dança, comemorado no mundo inteiro no dia 29 de abril. Celebrando a data na véspera, promove neste domingo (28), às 17h, uma apresentação do espetáculo AGNI, do Balé Jovem de Salvador, no Museu de Arte da Bahia. Ingressos custam R$ 30 | R$ 15, à venda no Sympla.