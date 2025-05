NÃO TEM COMO ENJOAR DE REGGAE

Banda carioca Ponto de Equilíbrio festeja 25 anos de carreira com show na Concha Acústica do TCA

Evento acontece nesta sexta-feira (23) e promete três horas de canções que contam a história da banda

Luiza Gonçalves

Publicado em 23 de maio de 2025 às 11:52

BPonto de Equilibrio Crédito: Divulgação/Renan Yudi

Chegando ao marco de 25 anos de trajetória musical, a banda de reggae carioca Ponto de Equilíbrio realiza, nesta sexta-feira (23), às 19h, uma apresentação especial na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O show faz parte da turnê de comemoração das bodas de prata do grupo, consolidado como um dos maiores e mais conhecidos do gênero no Brasil. Uma apresentação única, promete a banda, com quase três horas de duração e um repertório diversificado, trazendo clássicos como Minha Missão, Reggae de Verdade e Deixa a Vida Me Levar, entre levadas originais e novas roupagens feitas para a ocasião. >

“O repertório foi pensado para agradar a legião de fãs que escuta o Ponto em seu dia a dia e quer ouvir ao vivo daquele mesmo jeito. Uma apresentação que nos permitiu inserir atmosferas diferentes, como o momento acústico Nyabinghi, onde os tambores conduzem a levada do show. Vocês não perdem por esperar, esse show está emocionando a plateia por onde passa”, convidam os artistas.>

Na estrada desde abril, a turnê de 25 anos já passou por quatro cidades, rendendo, além dos shows, gravações de faixas ao vivo nas apresentações. “Até o final do ano, a ideia é lançar algumas dessas faixas como modo de eternizar esse momento”, revelam os músicos. A apresentação em Salvador é de grande expectativa para o grupo, pela relação de carinho e admiração estabelecida com o público do estado.>

“O reggae do Ponto de Equilíbrio casou com o público baiano desde que nossa música chegou à Bahia. Acredito que o povo baiano se identificou com a nossa banda pela forma de expressar nossas opiniões, cobrando autoridades, abordando a espiritualidade e pregando o amor como forma de união e fortalecimento. A repercussão foi tão forte dentro dos guetos soteropolitanos que logo acabou refletindo nas classes mais altas e fez com que se abrisse uma grande porta pra gente, tendo Salvador como uma das principais praças do Ponto de Equilíbrio”, destacam.>

Trajetória>

Composta por Hélio Bentes, Márcio Sampaio, Pedro Caetano, Lucas Kastrup, Marcelo Campos e Tiago Caetano, a Ponto de Equilíbrio foi fundada em 1988 no Rio de Janeiro. O grupo teve como pontapé inicial o disco Demo (2001), seguido por mais de oito álbuns de estúdio e colaborações com artistas como The Congos, Alborosie, Ivete Sangalo, Marcelo D2 e Emicida. “Cada disco lançado representa um capítulo escrito em uma determinada etapa de nossas vidas. Com o tempo, também surgiram parcerias com artistas consagrados que temos grande admiração, e sonhos se tornaram realidade”, relembram.>

Com o passar dos anos, a Ponto de Equilíbrio segue firme em seu propósito de usar a música como ferramenta de transformação social. “As pautas que nós abordamos em nossas letras surgem da vontade de mudança”, apontam, acrescentando a força do reggae no cenário nacional: “Não tem como o reggae acabar”. O amadurecimento trouxe ao grupo a ampliação do alcance da sua mensagem, permanência no cenário musical e a chance de experimentar diálogos com composições de outros artistas, mesmo com um trabalho majoritariamente autoral.>

Um exemplo é o single recém-lançado O Mal é o que Sai pela Boca do Homem, trazendo uma releitura inusitada do clássico de Pepeu Gomes. “O processo foi um desafio, mas tivemos a ajuda do produtor Juliano Cortuah que facilitou nossas vidas e fez tudo fluir com muita naturalidade. No final, considero que o resultado ficou inovador e surpreendente”, explicam.>