SÁBADO

Banda Miss Suéter faz show na Casa Preta, no Dois de Julho

O set, chamado de “rebatiza-reconstrói-rearranja”, contará com sucessos de Frenéticas, Gang 90 & Absurdettes, Gilberto Gil, Originais do Samba, Orlandivo, Ney Matogrosso, Mutantes, Caetano Veloso, Itamar Assumpção, Marcos Valle, Titãs, Eduardo Dusek, Gal Costa, Tom Zé e Tuzé de Abreu, Marina Lina, Baby do Brasil e Ivan Lins.