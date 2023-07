‘Barbie 2'? Diretora do filme afirma não ter interesse em uma sequência

O sucesso de Barbie nos cinemas é indiscutível, tanto com o público, quanto com a crítica. Até por isso, é natural esperar por uma continuação do filme, já que a Mattel revelou que planeja criar seu ‘universo cinematográfico’. Só que, se isso acontecer, Greta Gerwig não estará à frente da direção do segundo filme da boneca.



Em entrevista ao The New York Times, a diretora de Barbie revelou que não tem planos em mente para uma continuação do filme. "Neste momento, é tudo o que eu tinha. Me sinto assim no final de cada filme, como se nunca mais fosse ter outra ideia, e como se tivesse feito tudo o que sempre quis fazer. Eu não gostaria de destruir o sonho de ninguém, mas para mim, neste momento, estou totalmente zerada", pontua Gerwig.