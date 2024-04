VEJA VÍDEO

BBB 24: Davi e Matteus discutem por causa de receita de bolo: ‘Tá chato, cara’

“Eu vou lhe ensinar a melhor forma”, disse o baiano. "Melhor forma? Mas é que cada um tem um jeito", respondeu Matteus. Depois o gaúcho ainda acrescentou: Davi, eu fiz bolo a minha vida inteira naquele forno da minha vó a 180 graus, eu não aprendi contigo e me erra. Oh, tá chato cara!”.

EEEITA! A receita do bolo tá polêmica ? Matteus: ?️ "Davi, eu fiz bolo a minha vida inteira naquele forno da minha vó a 180 graus, eu não aprendi contigo e me erra. Oh, tá chato cara!" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/wgr7Xc9OL7

A tensão da reta final do Big Brother Brasil 24 tem tomado conta dos ânimos dos brothers . Neste sábado, 13, Alane teve leves desentendimentos com Matteus e Isabelle na madrugada que antecedeu a última eliminação da edição.

Os três disputam uma vaga no Top 3 do reality. O último eliminado do BBB 24 será anunciado neste domingo, 14. Davi é o único que já está na final do programa após vencer a Prova do Finalista.