BBB 24

Alane, Matteus e Isabelle trocam farpas em véspera de último paredão

Trio disputa vaga no Top 3 do reality

A tensão da reta final do Big Brother Brasil 24 tem tomado conta dos ânimos dos brothers. Neste sábado, 13, Alane teve leves desentendimentos com Matteus e Isabelle na madrugada que antecedeu a última eliminação da edição.

Os três disputam uma vaga no Top 3 do reality. O último eliminado do BBB 24 será anunciado neste domingo, 14. Davi é o único que já está na final do programa após vencer a Prova do Finalista.