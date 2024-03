NOME NO SERASA

BBB 24: Namorado de Pitel revela que sister tem dívida de financiamento de veículo

Confinada no programa, Pitel ganhou um carro avaliado em R$ 120 mil

A nova líder do BBB 24, Giovanna Pitel, conquistou um carro de R$ 120 mil após vencer a prova do programa. No entanto, o veículo será o segundo da vida dela.