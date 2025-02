NÃO SEGUIRAM AS REGRAS

BBB 25: Tadeu dá bronca ao vivo após desrespeito em dinâmica: 'tolerância acabou'

As atitudes fizeram com que os participantes enfrentassem restrições alimentares no Tá Com Nada

Wladmir Pinheiro

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 08:00

Tadeu Schmidt Crédito: TV Globo

Tadeu Schmidt deu uma bronca nos participantes do BBB 25 durante a exibição ao vivo do programa nesta sexta-feira (7). O apresentador criticou a postura dos brothers na dinâmica Freeze, que ocorreu enquanto Gracyanne Barbosa retornava à casa, onde os participantes deveriam ficar imóveis, sem se mexer.>

"Se nós congelarmos a casa de novo, mais atenção, por favor", disse o apresentador. Tadeu apontou que, diferente do orientado pela produção, alguns brothers falaram enquanto estavam congelados. "Estátua não fala", disse.>

João Pedro descumpriu o desafio de permanecer parado e correu para abraçar Gracyanne ao ver o retorno da musa fitness. As atitudes fizeram com que os participantes, desde quinta, 6, enfrentassem restrições alimentares no Tá Com Nada.>

"Se acontecer de novo, o alerta deverá ser atendido imediatamente", detalhou Tadeu. "Essa tolerância acabou. [...] Se essa dinâmica se repetir, pode ser que a punição seja mais grave ainda do que o Tá Com Nada. Pode ser que seja individual, então fiquem ligados.">