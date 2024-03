BBB 24

Bia enquadra Matteus no BBB 24: 'Tem um clima entre você e Isabelle?'

A noite de festa no BBB 24 teve muita fofoca, mas terminou em paz e sem brigas. O ponto alto do evento foi uma conversa entre Beatriz e Matteus. A líder finalmente tomou coragem para saber o que o “Brasil do Brasil” quer saber.