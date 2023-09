Belo falta show e Justiça condena cantor a pagar R$ 515 mil

Belo é condenado a pagar multa de R$ 515 mil. Crédito: Divulgação

O cantor Belo terá de desembolsar R$ 515 mil à empresa Vidotti Eventos após faltar um show que estava marcado para março deste ano. O artista faria uma apresentação em Campinas, São Paulo, mas não compareceu ao evento.



Segundo informações do UOL, Belo faria um show no dia 11 de março, mas uma hora antes da abertura dos portões, a empresa foi avisada que o cantor não iria mais aparecer.



A justificativa é que ele estaria em um outro evento, o aniversário do cantor Thiaguinho, "grande amigo do cantor Belo". A empresa, À Justiça, declarou que o artista cometeu "um desrespeito sem cabimento".

Em contrapartida, a empresa Digital Prime, que representa os interesses de Belo, rebateu alegando que a Vidotti descumpriu os termos do contrato assinado, alterando o local do show no dia anterior sem avisar a produção do artista.

Ainda na declaração, a Digital também contou que o novo local não tinha estrutura para realizar um show, além de não ter o alvará permitido para promover o evento.

No entanto, o juiz do caso, Gilberto Franseschini, não aceitou a argumentação: "Inegável que inexecução do contrato gerou sentimento de nervosismo, frustração, tristeza, constrangimento e humilhação à empresa autora [do processo], com potencial para abalar o psicológico, sobretudo por atuar no ramo do entretenimento e ver comprometido seu bom nome em razão do ocorrido".