NOS PALCOS

Beyoncé anuncia show especial de natal, com transmissão na Netflix

A apresentação será o show do intervalo de jogo da NFL

Anna Luiza Santos

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 16:35

Crédito: Reprodução

Na madrugada desta segunda-feira (18), a Netflix anunciou um show de Beyoncé para a noite de natal. A apresentação acontecerá ao vivo, no show do intervalo da partida entre os times Baltimore Ravens e Houston Texans da NFL, liga esportiva de futebol americano dos Estados Unidos. A partida será em Houston, no Texas, cidade natal da cantora.

A artista pegou todos de surpresa quando publicou a novidade nas suas redes sociais. Esta será a primeira apresentação de Beyoncé em sua era country, com o disco Cowboy Carter, marcando a estreia oficial de seu oitavo álbum de estúdio.

No teaser de divulgação, a cantora aparece em cima de um carro antigo, cantando um trecho de American Requiem, música do Cowboy Carter. Ela usa chapéu de cowboy e as cores da bandeira dos EUA, e segura uma bola de futebol americano, para simbolizar a disputa esportiva.

De acordo com a Netflix, a apresentação de Beyoncé deve ter convidados especiais, que já fizeram participações no disco country. A plataforma de streaming irá transmitir o jogo, que acontece em 25 de dezembro, a partir das 18h30, horário de Brasília.