Beyoncé em Salvador? 'Não direi nada, mas haverá sinais', posta Bruno Reis

Com a festa "Club Renaissance" acontecendo nesta quinta-feira (21) no Centro de Convenções, em Salvador, rumores sobre uma possível aparição da cantora Beyoncé no evento tomam conta das redes sociais. E um post do prefeito Bruno Reis colocou mais lenha na fogueira. "Não direi nada, mas haverá sinais", escreveu ele no antigo Twitter, ao lado de um emoji de abelha e uma coroa - referências à cantora.



A festa promove o lançamento do filme sobre a turnê de Renaissance, último disco da cantora. O evento é fechado para convidados, incluindo alguns fãs. A festa all inclusive é produzida pela Parkwood Entertainment, em parceria com a Rede Globo.