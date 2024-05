REALITY

Bial diz que Globo não acreditava no sucesso do BBB: 'Espremer logo o bagaço da laranja'

Ele foi o primeiro apresentador do BBB, que chegou à 24ª edição neste ano

Estadão

Publicado em 31 de maio de 2024 às 07:55

Pedro Bial também apresenta o Linha Direta Crédito: Reprodução/TV Globo

O jornalista Pedro Bial afirmou, em entrevista ao podcast Mamilos na última sexta, 24, que a Rede Globo não acreditava no potencial de audiência do Big Brother Brasil e que só arriscou no formato devido uma disputa contra o SBT.

"O formato foi disputado pela Globo e pelo SBT. O SBT não pagou e colocou no ar A Casa dos Artistas, que foi um estrondo. E aí o império contra-atacou. A Globo comprou o formato e precisava de alguém que conduzisse aquela apresentação, alguém que soubesse fazer televisão ao vivo e que pudesse também conversar com as pessoas confinadas", afirma.

Bial foi o primeiro apresentador do BBB, que chegou à 24ª edição neste ano. "Juro, ninguém acreditava que ia ser esse fenômeno. Eu ouvi da direção em 2002: 'vamos fazer logo a segunda edição para espremer o bagaço dessa laranja", disse.

O próprio Bial demorou para assimilar a recepção do público. "Só me dei conta que estava vivendo esse fenômeno no 'BBB5', que o Jean Wyllys ganhou".

Segundo ele, a 10ª edição, vencida pelo ex-BBB Marcelo Dourado, foi a mais memorável que apresentou. "Tinham personagens extraordinários e, para mim, foi a melhor edição que apresente. Ele era uma figura muito controversa, porque falava em nome da honra, da hombridade. Era um pouco assustador e ganhou."