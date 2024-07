LITERATURA

Biblioteca Comunitária do Vale do Capão realiza 2ª edição do projeto Ocupa Biblioteca

As oficinas estão com inscrições abertas até o dia 31 de julho

Publicado em 29 de julho de 2024 às 17:18

Biblioteca Comunitária do Vale do Capão Crédito: Divulgação

O Vale do Capão, na Chapada Diamantina, recebe o projeto Ocupa Biblioteca em sua segunda edição, de 1º a 17 de agosto . O #OcupaBiblioteca #2: Escritas e Oralidades vai oferecer atividades artísticas e culturais, como oficinas, sarau poético, rodas de leitura, rodas de prosa, espetáculos infantojuvenis e exibições de filmes na Biblioteca Comunitária do vale.

O projeto foi pensado para estimular a ocupação do espaço, ajudando a desenvolver o potencial enquanto equipamento cultural dedicado ao livro e ao fomento da leitura, mantendo também o estímulo à memória e a valorização da oralidade.

As oficinas estão com inscrições abertas até o dia 31 de julho. É possível se inscrever online no perfil da biblioteca no Instagram (@bibliotecacapao) e presencialmente no próprio espaço nos dias 29, 30 e 31 de julho, das 15h às 18h.

O projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.

Confira a programação

1º de agosto de 2024 (quinta)

15h às 17h – Lançamento do livro infantojuvenil “As Aventuras de Chicó”, com Mô Moreira.

19h às 21h – Abertura com apresentação da aula espetáculo “Sertões Contemporâneos”, com Gislene Moreira. A aula espetáculo aborda as transformações históricas que ensejam novas configurações sociais, culturais e ambientais nos sertões baianos e nordestinos.

2 de agosto de 2024 (sexta)

19h às 21h – Roda de Prosa “Histórias de Tropeiros e Capãozeiros”, com Dona Juceli e Seu Gilsinho e mediação de Carlos Formiga. O objetivo desta roda de prosa é reunir três pessoas guardiãs da memória do Capão, verdadeiros livros vivos da história do lugar, valorizando a oralidade como forma de registro dos modos de vida e da cultura de um povo.

3 de agosto de 2024 (sábado)

9h às 11h – Roda de leitura para crianças com Cecília Carvalho. O objetivo da roda de leitura é incentivar a leitura na infância, estimulando a formação de público para o livro e a literatura;

16h às 19h – Oficina de Leitura e Criação Literária com Edson Migracielo (Turma 2 – público geral). O objetivo desta Oficina é despertar a atividade expressiva no público interessado, incentivando a leitura e a escrita. Os textos resultantes serão editados no livro cartonero Ocupa Biblioteca #2.

5 de agosto de 2024 (segunda)

14h às 16h – Oficina de Desenho para crianças com Josefina Bustillo. O objetivo desta oficina é sensibilizar o olhar das crianças através do desenho, estimulando a cognição e a concentração. Os desenhos criados serão editados no livro cartonero Ocupa Biblioteca #2.

18h às 21h – Oficina de Leitura e Criação Literária com Edson Migracielo (Turma 2).

6 de agosto de 2024 (terça)

16h às 18h – Oficina de Poesia com Fabi Lenz. O objetivo da oficina é estimular a criação poética das participantes, promovendo a leitura e a criação de poesias, que serão editadas no livro cartonero Ocupa Biblioteca #2;

18h às 21h – Oficina de Leitura e Criação Literária com Edson Migracielo (Turma 2).

7 de agosto de 2024 (quarta)

14h às 16h – Oficina de Desenho para crianças com Josefina Bustillo;

16h às 18h – Oficina de Poesia com Fabi Lenz

8 de agosto de 2024 (quinta)

14h às 16h – Oficina de Poesia com Fabi Lenz;

16h às 19h – Oficina de Leitura e Criação Literária com Edson Migracielo (Turma 1 – público jovem). O objetivo desta Oficina é estimular a produção escrita dos estudantes do ensino médio do Capão, promovendo a reflexão sobre a importância da atividade expressiva. Os textos resultantes serão editados no livro cartonero Ocupa Biblioteca #2;

19h às 22h – Exibição de filmes seguida de debate com mediação de Alan Lobo. Os filmes exibidos serão escolhidos com base em sua relação com o mundo da literatura baiana e brasileira, sejam adaptações cinematográficas de livros de escritores baianos ou brasileiros ou documentários sobre o universo do livro, da leitura e da literatura.

9 de agosto de 2024 (sexta)

14h às 16h – Oficina de Desenho para crianças com Josefina Bustillo;

16h às 19h – Oficina de Leitura e Criação Literária com Edson Migracielo (Turma 1);

19h às 21h – Roda de Prosa “Retomada da Terra e da Palavra”, com Juvenal Payayá e Hildete Tapuya, com mediação de Alan Lobo. O objetivo desta roda de prosa é posicionar os protagonismos indígena e feminino na literatura e na luta por terra e território como fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

10 de agosto de 2024 (sábado)

9h às 11h – Roda de leitura para crianças com Josane Silva Souza;

14h às 17h – Oficina de Leitura e Criação Literária com Edson Migracielo (Turma 1);

17h às 19h – Contação de Histórias e musicalização infantil com o espetáculo “Quintal do Vô Modesto”, coordenado por Manu Ramos. O espetáculo infantil tem o objetivo de valorizar as histórias do território da Chapada Diamantina, através das histórias do Vô Modesto, personagem inspirado num senhor da Comunidade Quilombola do Tejuco, município de Palmeiras;

19h às 21h – Roda de Prosa “Cartografias Femininas na Chapada Diamantina”, com Maria Isabel Gonçalves, idealizadora do projeto Floriá, de Palmeiras, Bahia, e Tereza Raquel, da Coletiva Alevante da Terra, com mediação de Manu Ramos. O objetivo desta roda de prosa é apresentar cartografias femininas na Chapada Diamantina, que propõe um mapeamento das histórias das mulheres chapadeiras.

12 de agosto de 2024 (segunda)

16h às 18h – Oficina de Livro Cartonero com Kátia Regina Borges. O objetivo desta oficina é ensinar aos participantes como confeccionar um livro cartonero, caracterizado por terem capas de papelão e constituírem um importante e alternativo movimento editorial na América Latina. A oficina vai produzir 50 exemplares do livro cartonero Ocupa Biblioteca #2, reunindo os textos e desenhos criados nas Oficinas de Leitura e Criação Literária, de Poesia e de Desenho.

13 de agosto de 2024 (terça)

16h às 18h – Oficina de Livro Cartonero com Kátia Regina Borges.

14 de agosto de 2024 (quarta)

16h às 18h – Oficina de Livro Cartonero com Kátia Regina Borges.

15 de agosto de 2024 (quinta)

19h às 22h – Exibição de filmes seguida de debate com mediação de Alan Lobo.

16 de agosto de 2024 (sexta)

19h às 21h – Contação de histórias com Janice Cunha.

17 de agosto de 2024 (sábado)