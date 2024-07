Clube Correio

Biergarten realiza edição especial neste sábado no Trapiche Barnabé

Assinantes do Clube Correio tem 20% de desconto no valor dos ingressos

Com o tema Back To The Rootz, o Biergarten realiza uma edição especial neste sábado (20), a partir das 16h, no Trapiche Barnabé. Pedro Pondé, Alexandre Leão e Duda, ex-Diamba, são algumas das atrações confirmadas. Os DJs Katy Apino e Mu.sica DJ também marcam presença e realizarão shows na festa.