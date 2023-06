Bissexual? Irmã de Neymar revela beijo em mulheres e preferência por sexo selvagem

A irmã de Neymar, a influenciadora Rafaella Santos, resolveu deixar a timidez de lado e aceitou participar de um podcast para falar da vida pessoal. Em conversa ao "PodCats", apresentado por Lucas Guimarães e Camilla Loures, a milionária abriu a intimidade. Na conversa, a irmã do jogador foi questionada se ela gostava de ter uma relação sexual mais tranquila, ou preferia que o sexo pegasse fogo. Em reposta, a jovem revelou que o pai estava assistindo o podcast, mas contou sua preferência: "Meu Deus... Meu pai vai me matar (risos). Ai, selvagem. Gosto de ser inesquecível".

Ainda na conversa, o marido de Carlinhos Maia questionou se Rafaella já teve algum relacionamento com mulheres. Com medo da reação do pai, ela pausa a conversa e dispara: "Posso ligar para o meu pai? Só rapidinho. Deixa eu ver se ele não me bloqueou. Pai, é só um marketing". No entanto, revelou em seguida que já ficou com mulheres.