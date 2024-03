CULTURA

Boca de Brasa mostra voz da periferia no Centro da cidade

Movimento Boca de Brasa vai até sábado (23)

Roberto Midlej

Publicado em 21 de março de 2024 às 22:29

O Quabales foi uma das atrações musicais da abertura Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A voz da periferia está chegando ao Centro da cidade e vai mostrar o que o povo de lá é capaz de produzir em arte e cultura. Será assim nestes três dias do Movimento Boca de Brasa, que começou nesta quinta-feira (21) e segue até sábado em diversos espaços da Barroquinha. Ali acontecerão performances, apresentações musicais, experiências gastronômicas e exibição de curtas-metragens produzidos por artistas que vivem nos bairros periféricos de Salvador.

Ontem, na abertura do evento no Espaço Cultural Barroquinha, o público pôde ver uma amostra do talento dessas pessoas, nas apresentações dos grupos de dança e de cantores. Um deles foi o cantor Sérgio Login, que é do bairro de Valéria e jamais havia se apresentado na região central da cidade. “Para mim, cantar no Centro é realização de um sonho. Eu sempre canto na Suburbana, mas é minha primeira vez aqui”, comemorou Sergio, que, desta vez, cantou músicas de Fantasmão, Leo Santana e Igor Kannário.

Mas quem quiser conhecer as músicas dele pode se preparar: Sérgio canta no sábado, no mesmo palco, a partir das 18h e vai ser um dos artistas que abre a apresentação do Afrocidade. E não para aí: o clipe de uma canção de Sérgio, Tire do Seu Coração Esse Preconceito, será exibido no Cine Glauber Rocha, que também vai mostrar ao público curtas-metragens produzidos por artistas revelados na periferia da cidade.

No ano passado, Sérgio participou das atividades formativas do Espaço Cultural Boca de Brasa CEU de Valéria e passou por cursos de sonorização, iluminação e coreografia. Foi também um dos 40 contemplados pelo Boca de Brasa com um prêmio de R$ 10 mil, que usou para produzir o clipe que será exibido no cinema.

O presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, fala da importância desse encontro da periferia com o Centro: “Salvador é muito Centro, mas temos uma Salvador invisível, que está, por exemplo, em Cajazeiras ou no Subúrbio: não é tudo centralizado aqui [no Centro]. Então, fazemos aqui para chamar a atenção e dizer ‘olha a cidade que a gente tem!’”.

Outro artista que passou pela formação em um dos polos criativos do Boca de Brasa foi o cantor Di Cerqueira, que mora na Ribeira e frequentou a unidade da Cidade Baixa. Nesta sexta-feira, ele abre o show do Attooxxa. “O Movimento Boca de Brasa traz para o Centro o que é produzido nas periferias e às vezes o Centro não enxerga. É muito importante trazer a periferia para cá”.

Allan Santana é bailarino e integra o Balé da Comunidade, que frequenta o Boca de Brasa de Cajazeiras. “Hoje, dez dançarinos do grupo se apresentaram aqui. Para nós, é muito importante unir as forças dos artistas periféricos e fazer essa mistura, mostrar as potências de nossas comunidades”.

O prefeito Bruno Reis destacou a potência cultural de Salvador. “Estamos tendo a capacidade de potencializar ainda mais uma das melhores características do soteropolitano: a influência da cultura africana na nossa alma”, disse. Reis anunciou também que até o final do ano novos espaços Boca de Brasa serão inaugurados: na Ribeira (no Mercado Iaô); um em parceria com o Malê Dibalê; uma unidade em Itapuã; uma em Queimadinho; outra em parceria com o Terreiro de Gantois e mais duas em escolas municipais, sendo uma em Brotas e outra na região de Pau da Lima.

Hoje, começam os paineis de discussão. Um deles, chamado O Mundo é um Grande Gueto, às 11h, na Barroquinha, terá a participação de MV Bill, um dos fundadores da Cufa - Central Única das Favelas. Ao meio-dia, tem Culinária Musical com o afrochefe Jorge Washington, no Café Teatro Nilda Spencer e mais três paineis de discussão.