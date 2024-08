CULTURA ORIENTAL

Bon Odori: festival de cultura japonesa antecipa programação com atividades gratuitas

Ação será na sexta-feira (16) e sábado (17)

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 15:55

Bon Odori Crédito: Divulgação

O Bon Odori – Festival da Cultura Japonesa de Salvador, que acontece nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, no Parque de Exposições, antecipa um pouco da sua programação, com atividades gratuitas nesta sexta-feira (16) e sábado (17), no Parque Shopping Bahia. “O Festival Vai ao Shopping” reúne algumas atrações na Praça de Alimentação.

O evento gratuitovai apresentar ao público de todas as idades as tradições milenares japonesas e as manifestações do mundo pop (dança, música e oficinas) e as artes marciais.

Na sexta-feira (16), das 16h às 20h30, o público pode ensaiar as coreografias no Just Dance, um bate-papo cosplay com Kiki Bélico, assistir a apresentação do grupo de dança LD Muses, conferir Tier List ao vivo com Xandy, Sarah Fox e Caio Veroni, desfile e concurso de cosplay e um bate-papo musical com Murangoo.

Já no sábado (17), das 11h às 16h, se apresenta o Grupo Cultural Wado com dança Yosakoi e seus tambores japoneses, oficina de Origami, arte marcial Kendô com a Associação Metropolitada de Budo, o Sumô de Robôs (Robodori), oficina de Mangá (Estúdio Alpha), apresentações dos grupos Hanabi e Odori. O evento será apresentado por Raphael Maiffre, do canal Mega Power Brasil.