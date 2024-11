EXPOSIÇÃO

Bonecos de Olga Gómez ganham mostra no MAB

Mostra Alegria da Criação, com elementos da Companhia A RODA, acontece a partir desta quinta (14)

Composta de desenhos, bonecos, sombras, brinquedos e cenários, a exposição Olga Gómez – Alegria da Criação entra em cartaz nesta quinta (14) no Museu de Arte da Bahia – MAB, no Corredor da Vitória. A mostra é um convite a conhecer a obra de Olga Gómez, argentina radicada na capital baiana desde 1986 e fundadora da premiada Companhia A RODA de Teatro de Bonecos, que acaba de completar 27 anos.

Através de desenhos, bonecos, brinquedos, sombras e cenografias de espetáculos produzidos ao longo de quatro décadas, os visitantes poderão adentrar o universo criativo da artista, em um ambiente que recria o ateliê de Olga. A exposição conclui uma jornada criativa que começou no início do ano com o reparo da sede da companhia, restauro do acervo de espetáculos e diversas atividades de formação artística gratuitas. O objetivo da mostra é o de promover estímulos sensoriais no público.