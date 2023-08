Bora discutir os medos na infância?

A escritora chilena Sara Bertrand. Crédito: Alejandro Galvez/divulgação

Em 2019, Sara Bertrand veio à Bahia pela primeira vez, para participar da Festa Literária de Praia do Forte (FLIPF). Sua passagem foi breve e, mesmo dando um mergulho no mar quentinho do Litoral Norte - bem diferente do mar gélido do Chile, seu país de origem - ficou aquele gosto de quero mais. A ideia era retornar logo, mas veio a pandemia e todos sabemos o que aconteceu.



Agora é diferente. Este mês, a escritora desembarca em Salvador para uma série de atividades, ao longo de duas semanas. Nascida em Santiago, Sara nutre carinho especial pela terra de Jorge Amado (1912-2001): “Começo dizendo que minha relação com a Bahia é de enorme respeito e admiração por sua cultura, nos mais amplos termos. Gosto de tudo: da música, dança, arquitetura, literatura, poesia, dos modos de fazer e de dizer”.

Em sua programação, estão lançamentos de livros, curso de escrita, a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) e, claro, banho de mar. “Nada me deixa melhor que o mar!”, entrega. Além de nossas praias, a autora pretende conhecer a cidade, “comer comidas gostosas, sentar para ler, observar as pessoas e ouvir suas conversas casuais”.

Mas, o primeiro compromisso da conterrânea de Pablo Neruda (1904-1973) será mesmo com os leitores. Ainda pouco conhecida na Bahia, Sara Bertrand já foi publicada na França, Colômbia, Equador, Bolívia, México, Itália, Venezuela e Espanha. Por aqui, essa história não demora a mudar. Neste domingo (6), 16h, o público terá a oportunidade de bater um papo com ela, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, quando acontece o lançamento dos livros infantis A Memória do Bosque e Lá fora, os Fantasmas.

Ambos são sobre os medos da infância (prestem atenção nas ilustrações, verdadeiras obras de arte!). “O primeiro trata do desenraizamento; e o segundo, do medo do escuro, da ausência da mãe. Aquele medo quase atávico que todos nós já tivemos em algum momento: a noite, a falta de amor”, explica a autora. “Diria que esses são livros para conversar, para deixar sobre a mesa e permitir que as crianças dialoguem com suas próprias florestas e fantasmas. Mas, acima de tudo, são livros que funcionam como perguntas”, completa.

Livros infantis que Sara Bertrand lança na Flipelô. Crédito: divulgação

Bertrand não é do tipo que subestima a inteligência dos seus leitores. Sua estreia literária no Brasil, A Mulher da Guarda (2019), voltada para o público infantojuvenil, conta a história de Jacinta, uma menina que perde a mãe e se torna responsável por cuidar da família. “Gosto de sentir que o que leio é algo que vai me preocupar, questionar, incomodar. E é isso mesmo que peço à minha escrita: quando o que escrevo começa a me incomodar, percebo que estou dizendo algo verdadeiro”, destaca a autora, que cresceu durante a ditadura militar do Chile (1973-1990) e nesse período, virou uma leitora voraz. “A literatura me permitiu sobreviver à escuridão que me cercava”, explica.

Mas Sara escreve sem perder a ternura. Jacinta, de ‘A Mulher da Guarda’, ao invés de um anjo da guarda, tem uma mulher que viaja em um cavalo azul e a protege. Em 2017, a edição original em espanhol do livro recebeu o importante prêmio New Horizons/Bologna Ragazzi, da Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha, na Itália. No Brasil, o livro foi reconhecido como melhor título infantojuvenil, pela conceituada revista literária Quatro Cinco Um, e recebeu o Selo Distinção da Cátedra de Leitura da Unesco.

Autora prolífica, de 2019 pra cá, Sara já lançou quatro livros em solo brasileiro. Além dos já citados, também está disponível Patos e Lobos Marinhos - Conversas sobre Literatura e Juventude. E mais dois estão a caminho. Por aqui, todos são editados pela editora baiana Solisluna, em parceria com o Selo Emília, de São Paulo.

Entre as diversas ações de celebração de suas três décadas, a Solisluna convidou Sara Bertrand para ministrar a oficina de escrita criativa Diário de Viagem, cujas aulas serão nesta segunda (7) e terça (8), no espaço Casa Rosa, Rio Vermelho. As vagas já foram preenchidas e tem até lista de espera de quem está interessado.

Voltado para adultos, o curso pretende traduzir a observação do cotidiano em texto. “Qualquer vida pode ser narrada. Em outras palavras: todos nós somos um romance a ser escrito e, para isso, só precisamos nos colocar à disposição”, garante a autora.