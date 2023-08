Bradley Cooper aparece quase irreconhecível em trailer de Maestro

A Netflix liberou nesta terça (15) o primeiro teaser de Maestro, drama dirigido e estrelado por Bradley Cooper sobre a vida do compositor Leonard Bernstein, músico multipremiado que ficou famoso por compor a trilha de Amor, Sublime Amor.



A prévia é focada na relação de Bernstein com a atriz e ativista Felicia Montealegre (Carey Mulligan), uma relação conturbada que durou de 1951 até a morte dela, em 1978. Durante e após esse casamento, Bernstein manteve escondida a sua homossexualidade, vivendo vários casos amorosos com outros homens.