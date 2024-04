50 ANOS DE ÁLBUM

Brasileiro é um dos vencedores de concurso de clipes do Pink Floyd

O artista de São Paulo, Bruno Mazzilli, foi um dos vencedores do concurso de clipes do Pink Floyd, com o vídeo da música "The Great Gig in the Sky"; assista

Em uma ação comemorativa do aniversário de 50 anos do álbum “The Dark Side of the Moon”, a banda Pink Floyd organizou em 2023 um concurso de clipes animados para as 10 músicas do disco. E o brasileiro Bruno Mazzilli foi um dos dez vencedores.

A notícia que o clipe que ele havia feito para a faixa “The Great Gig in the Sky” estava no top 10, em quinto lugar, chegou na sexta-feira, 29. Ao F5 (Folha de S. Paulo), o artista disse que escolheu “a música que bateu quando escutou novamente o álbum”. “Agora sei que é música da minha vida”, afirmou ao veículo.

O artista de São Paulo ficou sabendo da existência do concurso um mês depois de seu lançamento, quando em fevereiro um amigo lhe enviou o link da competição. “Era para animadores e juntava duas coisas que eu curto muito: animação e Pink Floyd”, contou.

Aos poucos, as ideias para o clipe foram aparecendo e Bruno foi conciliando a criação dele com outros projetos em que trabalhava. Os momentos livres que surgiam eram usados para desenhar e animar quadros do vídeo.

“Teve um momento em que fiquei sobrecarregado e quase não consegui terminar. Consegui porque a banda prorrogou o encerramento”, revelou a reportagem. Os artistas tiveram até o dia 31 de dezembro para enviar os trabalhos.