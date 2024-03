NAVE ODYSSEUS

Como músicas de Bob Marley, Pink Floyd e Jimi Hendrix chegaram até a Lua

O objetivo foi criar uma cápsula resistente ao tempo que eternizasse a arte feita na Terra

O pouso da nave Odysseus em solo lunar, no dia 22 de fevereiro, foi um marco para o desenvolvimento especial e também para a história da música. Isso porque o módulo levou consigo uma cápsula contendo mais de 25 mil canções digitalizadas de nomes como Jimi Hendrix, Bob Marley, Elvis Presley, Janis Joplin, The Who, Pink Floyd, Timberland e Marvin Gaye - entre centenas de outros artistas. O objetivo foi criar uma cápsula resistente ao tempo que eternizasse a arte feita na Terra.

Entre os arquivos, estão também pinturas de Van Gogh, fotos do festival Woodstock, o filme Climate Refugees (2010) e a capa do sugestivo álbum Dark Side Of The Moon, do Pink Floyd. Para um dos idealizadores do projeto, Dallas Santana, essas são manifestações artísticas que "resistem ao tempo" - isso porque a cápsula, feita de vidro, níquel e NanoFiche, foi idealizada para durar milhões de anos, talvez até mais que a vida terrena.

"No caso de nos explodirmos com uma arma nuclear, de um meteoro nos atingir ou de uma mudança climática nos destruir, há um testemunho da nossa história", Michael P. Nash, diretor do filme 'Climate Refugees'

Santana - que é fã confesso de Jimi Hendrix - garantiu que há músicas inéditas do guitarrista na cápsula. A prioridade por artistas que estiveram no Woodstock foi estratégica, já que o festival aconteceu no mesmo ano em que o ser humano pisou na Lua pela primeira vez. Para ele, é também uma forma de eternizar a mensagem do amor. "Precisamos de paz na terra agora. Trouxemos à Lua o Verão do Amor [em referência aos artistas pacifistas dos anos 1960], as pessoas, os artistas e as mensagens que são necessárias na Terra neste momento."

A ação foi idealizada pela Space Blue, de Santana, em parceria com as empresas de Elon Musk, Intuitive Machines e a SpaceX, com o apoio da Melody Trust, companhia que detém direitos autorais de alguns dos grandes ídolos do rock.