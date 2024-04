BIENAL 2024

Bruna Lombardi e Rita Batista protagonizam encontro na Bienal do Livro da Bahia

A atriz e escritora Bruna Lombardi marca presença na Bienal do Livro Bahia 2024, que acontecerá de 26 de abril a 1º de maio, no Centro de Convenções Salvador. Ela será uma das convidadas do painel “A insustentável leveza do ser”, que abre o último dia da Bienal, a partir das 11h no espaço Arena Jovem. Junto com Bruna, estará a jornalista Rita Batista, apresentadora do programa “É de casa”, da Rede Globo, e a mediadora Gabriela Almeida, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM-SP.