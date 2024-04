ROMANCE?

Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem juntos em foto e Detalhe chama a atenção da web

A atriz Bruna Marquezine apareceu com João Guilherme, filho do cantor Leonardo, em foto publicada na quinta-feira, 25.

Em entrevista concedida ao portal Steal The Look na terça-feira, 23, João Guilherme revelou que estava apaixonado e comprou uma "baby tee" (blusa do modelo baby look) para o "seu xuxu".