Bruna Marquezine usa look de R$ 63 mil em festa de lançamento de nova série

A atriz é protagonista da série “Amor da Minha Vida”, produzida pela Disney+

Na noite desta terça-feira (12), Bruna Marquezine impressionou o público e os fãs no lançamento da série “Amor da Minha Vida”, nova produção do Disney+, que ocorreu no Jockey Club, no Rio de Janeiro. A atriz, protagonista da produção, escolheu um vestido luxuoso da Ferragamo, que custa R$ 63 mil, feito com escamas de couro aplicadas em crepe de cetim vinho. O visual foi complementado por batom vermelho, cabelos presos, meia-calça e salto alto na mesma tonalidade do vestido.