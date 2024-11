FAMOSOS

Brunna Gonçalves se derrete ao conversar com o filho no ventre: ‘Tudo tão planejadinho’

Momento foi compartilhado nas redes sociais

Em outro story, Brunna não conteve as lágrimas e revelou que sempre chora ao conversar com o bebê. “Fico muito feliz e grata a Deus por termos conseguido! Foi tudo tão planejadinho… Nós já o(a) amávamos tanto antes mesmo dele(a) estar na barriga“, relatou a influencer na legenda.

No final do registro em vídeo, Brunna mostrou um prato cheio de frutas e disse que, durante o processo de implantação do embrião, se deliciava com physalis. “Eu nunca tinha comido, é uma delicinha”, contou ela.