Bruno Cabrerizo volta atrás e se retrata sobre Dança dos Famosos

O ator Bruno Cabrerizo, que esteve no elenco do Dança dos Famosos, voltou atrás e se pronunciou sobre a saída da competição, que aconteceu na noite do último domingo (25).



O artista tinha aberto uma live no Instagram para falar mal da eliminação do Dança, alegando que ele e sua companheira, a dançarina Ju Paiva, tinham saído do jogo por manipulação da Globo.



No entanto, nesta segunda-feira (26), ele retornou à rede social para desabafar sobre as amizades que adquiriu ao longo das semanas, além de ter agradecido pela participação e a parceria com a baiana.