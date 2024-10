MÚSICA

Bruno Mars pode receber título de cidadão brasileiro honorário

Homenagem já foi feita a Lewis Hamilton, e está sob avaliação na Câmara

Da Redação

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 14:14

Bruno Mars com a camisa da Seleção Brasileira Crédito: Reprodução/Instagram

Uma proposta para dar ao cantor Bruno Mars o título de cidadão honorário brasileiro foi entregue à Câmara dos Deputados no dia 19 de outubro, e pode ser aprovada pelo Congresso Nacional. O objetivo do pedido é reconhecer a ‘união e alegria’ promovida pelo artista entre os brasileiros, que criaram um carinho grande por Bruno em sua última passagem pelo país.

O pedido foi feito pelo deputado federal Reginaldo Veras (PV-DF), que destacou o impacto de Bruno na apresentação da proposta. "Em suas apresentações, o cantor não poupou esforços para demonstrar seu amor pelo Brasil, incorporando elementos da nossa cultura em suas performances e interagindo com os fãs de forma calorosa e autêntica. É inegável o impacto positivo que Bruno Mars teve em nosso país, e a concessão da cidadania honorária é uma forma de agradecer por sua contribuição e fortalecer os laços entre o Brasil e os Estados Unidos", afirmou o deputado.

No ano de 2024, Bruno anunciou 15 shows em território brasileiro, sendo sete em São Paulo, três no Rio de Janeiro, dois em Brasília e Curitiba, e um em Belo Horizonte. Além disso, o cantor transformou seu primeiro show no Brasil da nova turnê em um evento beneficente para arrecadar fundos de apoio à tragédia no Rio Grande do Sul.

Bruno reuniu, em parceria com a Budweiser, um milhão de reais para as vítimas das enchentes. "Um gesto que comoveu a todos e mostrou a força de sua influência para o bem comum", menciona a proposta.

Com o passar dos meses, Bruno aproximou sua relação com o Brasil, fazendo conteúdos especiais para o país, assistindo jogos no estádio Maracanã, e até visitando botecos em São Paulo. Em seu show no The Town, ele chegou a cantar “Evidências”, música brasileira famosa de Chitãozinho e Xororó, acompanhado dos artistas, além de tocar “Cheia de Manias”, da banda Raça Negra, com Thiaguinho.

"O Brasil é o único lugar no mundo em que me chamam de Bruninho. E eu juro a vocês que adoraríamos voltar aqui e eu prometo a vocês, Rio, eu sempre, sempre serei o seu Bruninho. Muito obrigado!", se declarou Bruno em um show no país.

O mesmo título de cidadão honorário já foi concedido a Lewis Hamilton, automobilista britânico. Isso significa que o detentor do título não tem direitos ou deveres no país, mas recebe um reconhecimento pela sua relação com o Brasil.