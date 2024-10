MEMES

Bruno Mars sobe ao palco com raquete elétrica em Brasília: 'Insetos por toda parte'

Após o infeliz incidente com um mosquito em seu primeiro show no Distrito Federal, na noite do último sábado (27), o cantor Bruno Mars subiu ao palco com um 'instrumento' inusitado. O dono de hits como "Billionare", "When I was your man" e "Just the way you are" levou uma raquete elétrica e tocou com ela durante a apresentação do domingo (27).