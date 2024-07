DANÇA

BTCA estreia nova coreografia sobre cultura nordestina

Gostoso, em cartaz na Sala do Coro do TCA, inicia temporada nesta quinta (25)

Um espetáculo que reflete a jornada migratória de quem sai do sertão rumo ao litoral baiano. Assim é Gostoso, mais nova montagem do Balé Teatro Castro Alves (BTCA).

A temporada de estreia acontece na Sala do Coro do TCA, de hoje (25) até domingo (28) às 20h. Ingressos custam R$ 20 / R$ 10, à venda na bilheteria do TCA ou no Sympla.