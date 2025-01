GRATUITO

Caixa Cultural recebe MV Bill, Zebrinha, Goya Lopes e outros artistas em bate-papo cultural

‘Culturaê – Papo de Artista’ promoverá oficinas, conversas e encontros com nomes de diferentes linguagens artísticas

Luiza Gonçalves

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 12:10

Caixa Cultural recebe MV BIll, Zebrinha, Goya Lopes e outros artistas em bate-papo cultural Crédito: Reprodução/Instagram

O Culturaê - Papo de Artista acontece neste sábado (25) e domingo (26) na Caixa Cultural Salvador, na Rua Carlos Gomes, levando encontros com nomes de diferentes linguagens artísticas ao último final de semana de janeiro. O evento gratuito promoverá oficinas e conversas com nomes como MV Bill, Neusa Borges, Zebrinha, Goya Lopes e outras personalidades. Os ingressos têm retirada antecipada na plataforma Sympla. >

Serão realizadas quatro conversas mediadas, cada uma com dois participantes, totalizando oito artistas. Logo após os papos, haverá uma sessão de autógrafos e fotoa com o público. Culturaê abordará assuntos como moda, arquitetura, música, dança, teatro, circo e literatura. No sábado (25), acontece, a partir das 10h, a oficina ‘Desenvolvimento de coleção de moda’, com Pedro Batalha, da marca Dendezeiro. >

A primeira mesa de diálogo com o tema ‘O canto vinha de longe – Passos pioneiros nas artes’ acontece às 15h e terá participações da atriz Neusa Borges e da designer Goya Lopes. Na sequência, às 17h, acontece a segunda mesa, ‘Eu fiz uma viagem – Trânsitos que transformam’, com o coreógrafo Zebrinha e a artista circense Pauline Zoe. Domingo (26), a partir das 15h, acontece o bate-papo ‘Tudo que é belo na vida – Diálogos criativos’, com Jorge Washington e Magali Santana e, encerrando a programação, ‘Um bar à meia-luz – Urbanidades vivas’, às 17h, com MV Bill e Alex Simões. >

A ideia de promover diálogos entre artistas de várias expressões culturais surgiu a partir de um desejo do diretor Emmanuel Mirdad em transpor os nichos onde cada arte se enclausurava. "Observei que os artistas ficavam cada um no seu nicho sem muita interação ou presença em eventos de outras artes. Foi aí que pensei no Culturaê, um evento que pudesse reunir esses artistas numa troca divertida conduzida por alguém com expertise em várias linguagens. E a CAIXA Cultural, por anos o lugar de encontro de múltiplas manifestações, é o cenário ideal para encantar as pessoas em conversas inesquecíveis", revela Emmanuel, criador, sócio e coordenador geral do Culturaê.>