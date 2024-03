EM FAMÍLIA

Camila Pitanga publica foto rara ao lado da mãe, a atriz Vera Manhães

Camila é filha de Vera com Antonio Pitanga, ambos atores. Com passagem por novelas da Globo, Manhães foi parte do elenco de produções como Marrom Glacê (1979) e Roque Santeiro (1985). No entanto, ela se afastou da vida artística ainda na década de 80 e enfrentou problemas de saúde mental.