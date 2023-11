Camilly Victoria faz design de unhas de Carla Perez e se declara para a mãe: 'Melhor cliente'

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victoria tem uma série de talentos. Além de cantar e ser formada em Produção Musical, a jovem de 21 anos também tem habilidades como manicure. Em uma publicação nas redes sociais neste feriado, Camilly mostrou o resultado do design de unhas que fez nas mãos da mãe, que faz aniversário nesta quinta-feira (16). Carla optou por um design alongado e oval, com uma francesinha na cor branca na ponta. Na legenda do vídeo, a garota se declarou para a ex-bailarina do É O Tchan:

"O melhor para ela e por ela. A minha maior e melhor cliente para sempre. Pronta para o seu 4.6", escreveu ela, que trabalha no Salão Gloss, em Orlando, na Flórida. A mãe, por sua vez, respondeu: "Me sinto a mãe mais mimadinha do universo com seus cuidados comigo. Cada dia que passa você está fazendo com mais perfeição. Não sei a quem puxou com tanto perfeccionismo".