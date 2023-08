Canal Brasil exibe mostra para marcar Dia da Visbilidade Lésbica

O Dia Nacional da Visibilidade Lésbica é celebrado nesta terça (29) e o Canal Brasil vai exibir uma programação especial na data, que é um marco importante na luta pelos direitos das mulheres homossexuais. A mostra tem início na madrugada de segunda (28), para terça (29), a 0h, com o curta Uma Paciência Selvagem Me Trouxe Até Aqui. Na sequência, vão ao ar Flores Raras e Amor Maldito, e, às 13h30, será exibido o longa Entre Irmãs. Todas as produções selecionadas trazem relacionamentos entre mulheres como um de seus temas principais.