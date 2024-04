UNIVERSAL

Canções de Taylor Swift voltam ao TikTok após 'guerra' do aplicativo; entenda

Após um sumiço de dez semanas, as músicas de Taylor Swift retornaram ao TikTok. Em fevereiro deste ano, as gravações da cantora tinham sido removidas do aplicativo por conta de um desacordo entre a plataforma chinesa e a Universal Music, maior gravadora do mundo, cujo catálogo engloba a obra da artista dona dos hits Cruel Summer e Shake It Off.