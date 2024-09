EMAGRECEU!

Cantor Ferrugem surpreende ao aparecer sem camisa e com 33kg a menos

Artista contou com o incentivo da esposa para perder peso

O cantor Ferrugem surpreendeu ao aparecer em uma foto ao lado da esposa, Thais Vanconcelos. No clique, publicado pelo próprio cantor nesta sexta (26), o artista de 35 anos aparece visivelmente mais magro.

"A Thais sempre me falou que eu estava bem, mas em um momento ela disse que eu precisava mudar de vida ou começaria a passar mal. Foi o que aconteceu. Resolvi mudar, e nessa brincadeira foram 33 kg. Estava com 90% das articulações inflamadas, com 126 kg. Não tinha mais roupa para comprar roupa em loja comum, tinha que mandar fazer", disse ele à Quem.