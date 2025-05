MÚSICA

Cantor Herley Nunes leva show Desertor à Sala do Coro

Nascido em Minas, Herley se apresenta na quarta (7), a partir das 20h

Doris Miranda

Publicado em 6 de maio de 2025 às 06:00

O cantor Herley Nunes Crédito: Heder Novaes/divulgação

O cantor e compositor Herley Nunes leva ao palco da Sala do Coro do Teatro Castro Alves o show Desertor, que apresenta nesta quarta (7), às 20h. A apresentação contará com a participação especial do cantor soteropolitano Tiri, que traz a percussividade e ancestralidade baiana em seu trabalho. >

Inspirado no álbum homônimo, o show narra as vivências inquietantes de artista num mergulho cênico-musical e performático que explora temas como identidade, fé e sexualidade. O álbum é uma narração musical da inquitude de Herley Nunes, que sai do Vale do Mucuri (Minas Gerais) em disparada pelas estradas brasileiras em busca de se (re)descobrir. De lá, passou por Belém (Pará), e pousou em Salvador, onde criou raízes.>

Além das canções que compõem Desertor, disponíveis em todas as plataformas de streaming, Herley cantará a nova Calor da Bahia, um pagotrap que convida todos a dançar. Em breve, será lançado um videoclipe do single numa parceria com a Hitlab Records.>

Integram ainda o repertório da apresentação os singles autorais Calma (que abordam temas de amor e afeto), Incendeia (uma história de amor entre dois homens negros), e Encontro (uma narrativa sobre encontros e o que eles levam as pessoas a sentirem ou se permitirem). >