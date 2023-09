Cantor mexicano Luis Miguel volta a se apresentar no Brasil após 12 anos; veja

Após um hiato de 12 anos, o cantor mexicano Luis Miguel já tem data para voltar a se apresentar no Brasil. Dono de hits como “La Barca” e “Hasta Que Me Olvides”, o artista desembarca no país com show único da sua nova turnê, que acontece no dia 23 de março de 2024, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos custam entre R$ 215 e R$ 1,3 mil e poderão ser adquiridos a partir desta terça-feira (19), através da plataforma Tickets On.



Com mais de 40 anos de uma carreira de destaque, Luis Miguel conquistou nove Grammys latinos e promete embalar o público com canções do seu último álbum, ¡México por Siempre!, de 2017. Recentemente, ele teve sua trajetória contada através de uma produção da Netflix intitulada 'Luis Miguel - A Série'.