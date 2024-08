SERTANEJO

Cantor Zé Neto, dupla com Cristiano, anuncia pausa na carreira para tratar depressão

O artista também está sofrendo com síndrome aguda do pânico

O cantor Zé Neto, que compõe a dupla sertaneja com Cristiano, vai dar uma pausa na carreira para tratar um quadro de depressão e síndrome aguda do pânico. O anúncio ocorreu na noite desta quinta-feira (22), através de um comunicado no perfil oficial da dupla no Instagram.