MÚSICA

Cantora country admite que estava bêbada durante apresentação do hino nacional dos EUA

A cantora country Ingrid Andress tornou-se tema de ampla discussão nas redes sociais após sua apresentação do hino nacional dos Estados Unidos (The Star-Spangled Banner, ou A Bandeira Estrelada, em português) durante um jogo de beisebol, realizado na segunda-feira, 15. A artista, em uma publicação em seu perfil do Instagram, disse que estava bêbada durante a performance, e que vai se internar para tratar do alcoolismo.