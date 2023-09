Cantora do Mastruz com Leite deixa banda após depressão e assédio

Larissa Ferreira deixa Mastruz com Leite. Crédito: Redes sociais

A cantora Larissa Ferreira, um dos nomes promissores do forró nordestino, resolveu deixar a banda Mastruz com Leite após sofrer assédio de um colega de trabalho. Além disso, ela revelou que está enfrentando problemas na saúde mental.



Nas redes sociais, a artista explicou que vai se dedicar a cuidar de si, mas que por enquanto, não vai focar em novos projetos, deixando o futuro aberto. Com tratamento para a cura das crises de pânico e depressão, Larissa pediu apoio aos seguidores.

“Eu estou me despedindo. Na verdade, nem consegui me despedir pelo estado que eu me encontro mental. Não sei como tive forças para aguentar o São João, mas eu preferi vestir a camisa da banda, me apegar com Deus e me entupir de remédios para voz, para depressão”, contou.

Ainda no relato, Larissa disse que encerrou as atividades na banda por livre e espontânea incapacidade de seguir em frente com o grupo. Segundo a vocalista, ela precisou escolher entre continuar na banda ou acabar com sua reputação, pois era julgada constantemente pelas fraquezas.

Assédio

Larissa entrou na banda em 2018, e se destacou no grupo pela voz potente, além do carisma que conquistou os fãs da banda. Em janeiro de 2022, ela apareceu nos stories do Instagram para falar que foi assediada por um homem que faz parte da banda Mastruz com Leite.

A cantora explicou que o homem, que não teve a identidade revelada, passou a mão nela enquanto ela dormia ao lado do marido. "A pessoa estava me beijando com a minha mão nas partes íntimas dela. Este homem fez isso comigo, eu deitada na minha cama, com o meu marido do lado, e a pessoa me assediando".

Com medo do marido fazer algo, ela segurou a informação por alguns dias, mas passava mal com toda a situação. Durante o momento do assédio, Larissa chegou a cogitar se mexer para mostrar ao abusador que ela estava acordada, mas o medo do companheiro foi maior.

Com crises de ansiedade, Larissa revelou a situação para os patrões, mas teve de aguentar mais alguns dias ao lado do assediador. No fim, a cantora não contou como a banda procedeu o assédio. A banda, na época, emitiu uma nota: