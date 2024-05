FÃ NÚMERO UM

Cantora viraliza após publicar vídeo de apresentação com apenas o pai na plateia

Publicação conta com mais de 200 mil curtidas e sete mil comentários, incluindo palavras de incentivo de outros cantores

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 17 de maio de 2024 às 17:43

Apenas o pai da artista estava na plateia durante a apresentação Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Dayane Oliveira, de 28 anos, viralizou nas redes sociais nesta semana após publicar um vídeo de um show que fez em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, com apenas o próprio pai na plateia. A apresentação ocorreu no dia 10 de maio, durante as comemorações do aniversário do município.

O vídeo foi publicado nas redes sociais da cantora e conta com mais de 200 mil curtidas. O registro mostra Dayane se apresentando no palco, e, em seguida, a câmera mostra o espaço para o público, que contava somente com a presença do pai da cantora.

“Fiz um show na minha cidade. No horário não tinha público, mas o meu melhor estava lá! Te amo, pai”, escreveu.

A gravação comoveu os internautas e gerou reações nas redes sociais. A publicação também reúne mais de sete mil comentários de outros artistas, como os cantores Mari Fernandez e Gabriel Smaniotto.

Algumas respostas também apontaram que o vídeo poderia ter sido gravado durante a passagem de som da cantora, o que justificaria o número reduzido de pessoas presentes no local.

Porém, Dayane afirmou, em comentário, que o momento capturado realmente aconteceu durante o show.

“Pessoal, quem está falando que é passagem de som, não é não! Já era o show, mesmo. Realmente, só foi a banda que tocou, meu irmão e meu pai lá embaixo! Claro, tinha a polícia e os donos de barraca, mas estou dizendo sobre o público mesmo”, explicou.

De acordo com informações do g1 Espírito Santo, Dayane aprendeu a cantar aos 9 de idade, e essa foi a primeira vez que o pai, de 55 anos, assistiu a uma apresentação da filha.

Em 2023, a cantora também se apresentou nas comemorações do aniversário do município. O show ocorreu no último horário do evento e, após atrasarem, ela precisou encerrar a apresentação depois de cinco músicas.

Mesmo sem a presença do público na apresentação deste ano, Dayane relatou que não pretende desistir da carreira.