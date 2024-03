OSCAR

Cão ator de ‘Anatomia de uma queda’ vive dias de celebridade em Hollywood

Tutora do animal, Laura Martin Contini, mostra em suas redes sociais os cuidados que tem com o cachorro

Ofuscando diversas celebridades durante a 96ª edição do Oscar, o cachorro francês Messi, que atuou como Snoop no filme Anatomia de uma Queda (que levou a estatueta como melhor roteiro original), não leva "vida de cão". A tutora do animal, Laura Martin Contini, mostra em suas redes sociais os cuidados que tem com o cachorro, da raça border collie.

Nas redes sociais, Laura compartilhou os bastidores do cão no Oscar - que ganhou um crachá especial para entrar na premiação. A tutora do border collie mostrou ainda como foi filmado o momento em que Messi aplaude Robert Downey Jr. no momento em que ele recebe a estatueta como melhor ator coadjuvante por Oppenheimer. Segundo ela, as "palmas" e a presença de Messi foram gravadas antes da cerimônia, para não estressá-lo.