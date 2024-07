FIM DE SEMANA

Caramurê homenageia Mabel Velloso na Maniçoba Cultural

Evento acontece a partir das 12h

Da Redação

Publicado em 23 de julho de 2024 às 07:40

Mabel Velloso Crédito: Divulgação

A Caramurê - Café, Arte e Livros, no Doca 1, na Avenida da França vai realizar um final de semana repleto de música, gastronomia e arte. No sábado (27), o espaço promove a “Maniçoba Cultural” em homenagem à escritora Mabel Velloso, a partir das 12h.

A “Maniçoba Cultural” já faz parte da programação mensal da Caramurê, sempre com a musicista Rita Tavarez e um autor homenageado, que desta vez será Mabel Velloso. Educadora, escritora, compositora e cordelista baiana, Mabel completou 90 anos em fevereiro e é um dos grandes patrimônios da literatura baiana, tendo livros já publicados pela editora. O momento também contará com as participações da poeta Clarissa Macedo e da cantora Belô Velloso, filha da homenageada.

“Mabel é uma artista que escreve com a alma e sua escrita chega como perfume no coração de cada leitor. E ainda é um dos seres humanos mais sensíveis e carinhosos da Bahia que já conheci”, afirma Fernando Oberlaender, sócio da editora e livraria Caramurê.

Já no domingo, a livraria realiza, às 12h, o “Domingo Musical” com Rita Tavarez e, às 16h, o “Cante Flamenco” com show de Maria Gomez e Henrique Duran junto ao festival de tortillas. O evento acontece semanalmente no restaurante e conta com a presença de Rita Tavarez, responsável pelo repertório musical que traz clássicos da MPB.